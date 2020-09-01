ОМОН разогнал и задержал митингующих студентов в Минске

t.me

Студенты с бело-красно-белыми флагами, убегающие от задержания возле здания Белорусского государственного университета (БГУ), попали на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале Tut.by.

Видеозапись сделана 1 сентября возле главного здания БГУ. На размещенных кадрах видно, как пробегает толпа, затем два человека в маске задерживают мужчину, еще несколько девушек вырывают у них флаг.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жаркое лето кончилось и «пора направить энергию в созидательное русло».

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых Лукашенко, по данным ЦИК, получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Акции не прекращаются уже три недели. Первые протесты жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших. Задержанные рассказывали об избиениях в изоляторах.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



