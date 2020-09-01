На белорусских студентов пообещали спустить ОМОН

Начальник по воспитательной работе с молодежью Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Игорь Пученя пригрозил студентам, что спустит на них ОМОН, если они не вернутся к занятиям. Видеозапись его общения с учащимися опубликовал в своем Telegram-канале корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Собравшимся на забастовку студентам он заявил, что если они «не прекратят эту ситуацию», то в здание университета войдут правоохранительные органы.

Когда одна из студенток переспросила, действительно ли сотрудник администрации университета собирается спустить на них ОМОН, Пученя ответил, что уже говорил об этом и при необходимости повторит еще раз.

Ранее появилось видео разгона ОМОНом группы студентов с бело-красно-белыми флагами у здания Белорусского государственного университета (БГУ).

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых действующий президент страны Александр Лукашенко, по данным ЦИК, получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Акции не прекращаются уже три недели. Первые протесты жестко разгонялись. Были задержаны семь тысяч человек, известно о четырех погибших. Задержанные рассказывали об избиениях в изоляторах.