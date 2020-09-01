Лукашенко заявил о готовности оппозиции устроить резню его сторонникам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция готова устроить резню сторонникам действующей власти после своей победы. Его слова приводит БЕЛТА.

«Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло на Украине, будет цветочками», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что его беспокоит именно необходимость защитить этих людей, а не сохранение собственной власти.

«Я напрягаюсь только по одному поводу: хочу защитить то, что мы создавали четверть века своими руками. Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это», — подытожил белорусский президент.

Ранее он заявлял, что в случае продолжения протестов Белоруссия может превратиться в театр военных действий, где «будут решаться не наши вопросы». Лукашенко считает, что территорию республики используют как трамплин против России подобно тому, как «Гитлер бросил армию "Центр" на Москву». «Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией», — подчеркнул он.