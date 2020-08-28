Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о конце «вакханалии» с протестами в республике. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул важность эффективной работы всех предприятий, как государственных, так и частных для достижения высоких экономических результатов.

«Чтобы у нас не было споров: эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой», — заявил он.

Ранее Лукашенко отреагировал на забастовки, назвав стабильную работу промышленности краеугольным камнем экономики страны. Лукашенко при этом отметил, что по итогам семи месяцев почти все отрасли промышленности добавили в темпах роста. «Следующий год — это начало новой пятилетки, чего бы нам ни стоило, надо напрячься и на финише добавить», — резюмировал он.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Тысячи работников главных промышленных предприятий страны присоединились к общенациональной забастовке, объявленной оппозицией. Лукашенко назвал локаут «ножом в спину» власти.