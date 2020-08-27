Лукашенко пригрозил протестующим студентам лишением отсрочек от армии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил студентам, участвующим в акциях протеста, лишением отсрочек от армии. Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, если студенты хотят протестовать, а не учиться, то они должны отправиться в армию, потому что «у нас Отечество в опасности». Белорусский президент отметил, что его попросили об этом в министерстве обороны страны.

«Я представляю, что после этого разразится. Меня начнут упрекать, что я запугиваю студентов в армию отправить. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону. Что тут незаконно, что тут несправедливо?» — заявил Лукашенко.

Ранее в августе Лукашенко обратился к журналистам государственных СМИ и другим бастующим и велел им, если они, уходя с работы, бастуют, уходить насовсем. Он сравнил забастовщиков с пособниками нацистов. «Их [рабочих] перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо», — возмутился он.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты против результатов выборов, на которых победил Лукашенко, а также против жестокости силовиков во время первых дней митингов.