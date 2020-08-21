Лукашенко пригрозил заменить бастующих шахтеров «Беларуськалия» украинцами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил заменить бастующих шахтеров «Беларуськалия» украинскими специалистами, передает БЕЛТА.

«Что вы бастуете? Хорошо, бастуете — ладно. Я [дал] команду директору: не надо за ними бегать», — сказал Лукашенко.

По его словам, только в Солигорске две тысячи человек хотят работать на «Беларуськалии». Кроме того, во всем мире безработица. «Приедут из Украины шахтеры. Их море — безработных», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее стало известно, что член стачечного комитета «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич, пропавший днем ранее, был на допросе в КГБ, но смог сбежать оттуда через форточку.

19 августа сообщалось, что «Беларуськалий» прекратил добычу руды. Были остановлены все шесть рудников.

В Белоруссии вторую неделю продолжаются массовые протесты. Граждане требуют провести новые и честные президентские выборы, а также привлечь к ответственности силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Рабочие на десятках предприятий страны, в том числе стратегических заводах МАЗ, МТЗ, БелАЗ, объявили забастовку или готовятся к ней.