Руководитель забастовки на «Беларуськалии» сбежал из КГБ через форточку

Член стачечного комитета (стачкома) «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич, пропавший днем ранее, был на допросе в КГБ, но смог сбежать оттуда. Об этом сообщает TUT.by в своем политическом Telegram-канале.

Одного из руководителей забастовки доставили на допрос в четверг, 20 августа. Как рассказали в стачкоме завода, Куделевичу повезло, что его задержали возле собственной машины, и он успел бросить ключи от автомобиля в салон. При себе у него оставались ключи от автомобиля супруги, которые вместе с другими личными вещами изъяли сотрудники КГБ перед допросом.

«Там он попросился в уборную, и через открытую форточку ему удалось убежать», — говорится в сообщении. В настоящий момент Куделевич находится на территории Украины, как он туда попал, не уточняется.

Ранее 21 августа лидер оппозиции Светлана Тихановская в своем новом видеообращении призвала рабочих продолжать и расширять забастовки, несмотря на давление руководства и угрозы. Она напомнила, что всем, кто из-за этого пострадает, помогут материально, и не только через Фонд солидарности.

Действующий президент Александр Лукашенко заявил во время посещения агрокомбината «Дзержинский», что ситуацию в стране не стоит рассматривать как катастрофичную, и он решит ее в ближайшие дни. Как сообщает БЕЛТА, утром глава государства провел совещание с представителями силовых ведомств, где «актуализировали планы действий в случае различных сценариев развития обстановки».

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ, объявили забастовку или готовятся к ней. Лукашенко настаивает, что протест проплачен западными врагами Белоруссии, а протестующие сами бросались на ОМОН.