Тихановская отказалась говорить о новом выдвижении в президенты

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отказалась говорить о том, планирует ли она новое выдвижение в президенты в случае объявления перевыборов в республике. Такой вопрос ей задали на пресс-конференции в Вильнюсе, трансляцию вело «Радыё Свабода» на YouTube.

«Мне кажется, преждевременно отвечать на этот вопрос», — сказала она.

Тихановская добавила, что невозможно прогнозировать, как долго продолжатся протесты в Белоруссии. При этом она выразила уверенность, что люди уже не смогут признать нынешнее руководство страны, «не смогут простить и забыть все то насилие, которое испытали наши граждане во время мирных демонстраций».

Кроме того, у Тихановской спрашивали, когда она вернется в Белоруссию. Лидер оппозиции ответила, что это произойдет сразу, как только она почувствует там себя в безопасности.

Ранее 21 августа Тихановская записала новое видеообращение для своих сторонников. В нем она подчеркнула, что «диктатура дрожит», и призвала рабочих продолжать и расширять забастовки, несмотря на угрозы и давление со стороны руководства. Оппозиционер напомнила, что для всех, кто пострадает из-за попытки высказать свою позицию, существует Фонд солидарности, который гарантирует им материальную и другую поддержку.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, на которых победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ объявили забастовку или готовятся к ней. Лукашенко настаивает, что протест проплачен западными врагами Белоруссии, а протестующие сами бросались на ОМОН.