Бастующие шахтеры «Беларуськалия» вышли на митинг на главной площади Солигорска, передает в среду, 19 августа, «Интерфакс — Запад».

Рабочие собираются возле здания исполкома. «Наши ряды редеют в связи с беспрецедентным давлением», — заявил руководитель стачкома Андрей Бокун.

Ранее сообщалось, что производитель калийных минеральных удобрений «Беларуськалий» прекратил добычу руды. Все шесть рудников остановлены. Не работают три из четырех фабрик, последняя опустошает запасы руды со складов.

14 августа работники «Беларуськалия» выдвинули требования: организовать прозрачные президентские выборы, сохранить зарплату тем, кто участвовал в протестах и был задержан, освободить всех политзаключенных, наказать виновных в насилии в отношении граждан.

В Белоруссии вторую неделю продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Акции жестко разгонялись, погибли три человека. Многие рабочие главных промышленных предприятий страны поддержали протестующих.