Производитель калийных минеральных удобрений «Беларуськалий» прекратил добычу руды. Об этом сообщает TUT.BY.

Все шесть рудников остановлены. Также остановили свою работу три из четырех фабрик, последняя опустошает запасы руды со складов. Работникам предприятия угрожают увольнением.

«На каждой площадке предприятия организованы стачкомы, от каждого выдвинут кандидат в общий стачком по "Беларуськалию". Сегодня наши требования будут вручены генеральному директору. Он сказал, что хочет получить их лично в руки и что он будет на месте сегодня вечером», — рассказал один из работников предприятия.

Шахтеры планируют провести общее собрание на площади в Солигорске и после него направиться к гендиректору.

14 августа работники «Беларуськалия» выдвинули требования: организовать прозрачные президентские выборы, сохранить зарплату за последнюю неделю тем, кто выходил на протесты и был задержан, освободить всех политзаключенных и наказать виновных в насилии. Они пообещали остановить работу, если требования не будут выполнены. 17 августа коллектив предприятия собрал подписи за начало забастовки и заявил о подготовке к остановке шахт.

В Белоруссии девятый день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым президент страны Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки «ножом в спину» власти.