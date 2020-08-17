Белорусских рабочих призвали к сидячей забастовке

Белорусских рабочих призвали начать сидячую забастовку. Обращение опубликовано в Telegram-канале NEXTA оппозиционного журналиста Степана Путило.

Заводчан в Минске призвали 17 августа в 18:00 прийти на площадь Независимости, выдвинуть «народные требования» и начать сидячую забастовку. Остальные протестующие должны поддержать их. В 20:00 демонстранты выдвинутся к СИЗО, где будут требовать освобождения всех задержанных и заключенных.

Рабочих и протестующих в регионах NEXTA призывает к 18:00 прийти на главные площади своих городов, вызвать глав исполкомов и потребовать от них поддержать народные требования.

Ранее 17 августа сообщалось, что бастующий Белорусский металлургический завод (БМЗ) прекратил работу, а все шахты «Беларуськалия» в Солигорске перестали выдавать руду.

В Белоруссии больше недели идут массовые протесты против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Акции поддержали тысячи работников главных промышленных предприятий страны.