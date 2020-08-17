Лукашенко раскрыл мнение Путина о «заварушке вокруг Белоруссии»

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он с российским коллегой Владимиром Путиным придерживается одного мнения: «заварушка вокруг Белоруссии» неспроста. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, беспорядки в стране спровоцированы, чтобы руководство «оттянуло своих военных на внутренние действия».

«Кто сегодня может гарантировать, что те силы, которые подтягиваются извне, они до нас безразличны? Да нет, мы с Путиным одного мнения, что все там — заварушка эта — не напрасно», — раскрыл взгляды на ситуацию с протестами Лукашенко.

Ранее, выступая перед бастующими рабочими на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ), президент Белоруссии призвал не губить его.

«Я не вечный. Но если вы загубите первого президента, вы будете губить, как в соседних странах, всех остальных. Белорусы не должны этого делать», — сказал президент.

В Белоруссии восьмой день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки белорусских заводов в республике «ножом в спину» власти.