Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не губить его. Об этом он заявил 17 августа перед бастующими рабочими на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ), передает БЕЛТА.

«Я не вечный. Но если вы загубите первого президента, вы будете губить, как в соседних странах, всех остальных. Белорусы не должны этого делать», — сказал Лукашенко.

Он также заявил, что не является святым. «Вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что если бы не было жесткости, не было бы страны. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам», — подчеркнул политик.

Лукашенко прилетел на вертолете на МЗКТ в сопровождении сына Николая. Территорию завода взяла под охрану Служба безопасности президента. Он заявил, что готов делиться полномочиями, «но не под давлением и не через улицу». Во время выступления Лукашенко рабочие скандировали «Уходи!».

На президентских выборах 9 августа Лукашенко официально набрал 80 процентов голосов. Более недели по всей Белоруссии продолжаются массовые протесты граждан, которые не верят в эти результаты. Акции жестко разгонялись силовиками.