Шахты «Беларуськалия» перестали выдавать руду

Все шахты «Беларуськалия» в Солигорске перестали выдавать руду. Сотрудники собирают подписи, чтобы официально объявить забастовку, сообщает Tut.by.

Рабочие говорят, что уже собрано около тысячи подписей. Днем, по словам сотрудников «Беларуськалия», начались подготовительные работы по безопасной остановке всего производства.

14 августа работники «Беларуськалия» выдвинули требования: организовать прозрачные президентские выборы, сохранить зарплату за последнюю неделю тем, кто выходил на протесты и был задержан, освободить всех политзаключенных и наказать виновных в насилии. Они пообещали остановить работу, если требования не будут выполнены.

«Беларуськалий» — государственный производитель хлоркалия, один из крупнейших в мире производителей удобрений. Ранее продажи компании на мировой рынок осуществлялись совместно с российским производителем «Уралкалий» через трейдера «Белорусская калийная компания», которая занимала 40 процентов мирового экспортного рынка калия.

В Белоруссии восьмой день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки «ножом в спину» власти.