Сотни журналистов госканалов Белоруссии объявили забастовку

Сотни журналистов государственных телеканалов и изданий Белоруссии объявили забастовку. Об этом сообщает Tut.by.

Возле здания Белтелерадиокомпании (БТК) в Минске организовали открытый микрофон, где выступают бывшие и действующие сотрудники.

Глава БТК Иван Эйсмонт к бастующим не вышел. Он предоставил работникам час на то, чтобы решить, будут они увольняться или нет. Сотрудники в то же время заявляют, что они будут стоять, сколько нужно, и сами решат, увольняться ли им.

О намерении присоединиться к забастовке объявили также работники телеканалов ОНТ и СТВ, журналисты издания БЕЛТА, которые хотят потребовать от начальства возможности освещать акции оппозиции.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.

Тысячи белорусов участвуют в общенациональной забастовке и требуют провести новые, честные выборы. В частности, к ней присоединились рабочие Белорусского автомобильного завода (БелАЗ), Минского тракторного завода (МТЗ) и многих других предприятий, сотрудники Белорусской государственной филармонии, авиакомпании «Белавиа». Лукашенко назвал забастовки «ножом в спину» власти.