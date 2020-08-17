На месте главной забастовки в Минске заметили спрятанный ОМОН

На заднем дворе здания Белтелерадиокомпании (БТ), которая стала главным местом забастовок в Минске в понедельник, 17 августа, заметили целые подразделения ОМОНа. Об этом сообщает издание «Наша Нива» в Telegram.

В редакцию пришло видео, на котором запечатлены целые подразделения силовиков на заднем дворе. Кроме того, в Telegram-канале TUT.by опубликовано фото изнутри здания с видом на проходную. На первом этаже стоят бойцы ОМОН в полной экипировке, но с опущенными щитами.

Читатель «Ленты.ру», который двигался в колонне бастующих рабочих к зданию БТ, также сообщил, что мимо них проехал автобус с занавешенными окнами, в котором были ОМОНовцы.

Последний силовой разгон протеста в Белоруссии произошел 12 августа. С этого же дня люди начали выходить на мирные митинги и вставать в «цепи солидарности» с цветами и воздушными шариками, а к требованиям протестующих — смена действующей власти и новые выборы — добавился призыв немедленно остановить насилие. Заводы начали объявлять забастовки, МАЗ был одним из первых предприятий.

Ранее Лукашенко побывал на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ) и выступил перед заранее отобранной группой рабочих. В своей речи он заявил, что протестующие сами бросались на ОМОН, сказал, что новых выборов не будет, «даже если его убьют», но можно разделить полномочия президента, разработав новый вариант конституции. Также он попытался убедить бастующих рабочих, что их протест проплачен, но покинул сцену под свист и крики «Уходи!»

Действующий глава государства также побывал на заводе МАЗ. Встречался он там с кем-то или нет, не уточняется. Рабочие в тот момент присоединились к шествию по городу. Там он сделал заявление о том, что истинная цель протестов — оттянуть войска внутрь страны, чтобы осуществить акт военной угрозы, и подчеркнул, что президент России Владимир Путин считает так же.