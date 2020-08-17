Глава штаба Тихановской призвала начать всеобщую забастовку

Глава штаба оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала жителей страны начать всеобщую забастовку. Ее видеообращение опубликовано на YouTube-канале «Страна для жизни».

По словам Мороз, данный шаг позволить лишить президента Александра Лукашенко источника финансирования. Она отметила, что лидеру страны понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба.

Руководитель штаба выразила уверенность, что белорусам, участвующим в протестах, не стоит бояться за свое финансовое положение, так как уже созданы фонды помощи. Она добавила, что белорусская диаспора также собирает средства по всему миру и даже основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск выразил готовность помочь.

Ранее Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером, чтобы страна «успокоилась и вошла в нормальный ритм». В этот период будет необходимо освободить всех политзаключенных и подготовить законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.

Согласно официальным данным белорусского ЦИК, на выборах 9 августа Тихановская получила более 10 процентов голосов, действующий президент Александр Лукашенко — более 80 процентов. В стране уже неделю проходят акции протеста и столкновения с ОМОНом. Власти заявили о тысячах задержанных и десятках пострадавших.