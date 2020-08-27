Лукашенко назвал краеугольный камень экономики Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на забастовки, назвав стабильную работу промышленности краеугольным камнем экономики страны. Об этом пишет БЕЛТА.

Он поинтересовался у участников совещания, какая морально-психологическая обстановка в трудовых коллективах. В ответ министр промышленности Петр Пархомчик рассказал, что предприятия работают в штатном режиме.

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«Социально-психологическая обстановка за последнюю неделю нормализовалась и оценивается как удовлетворительная. Имевшие место отдельные случаи прекращения работы на некоторых участках сегодня отсутствуют. С коллективами постоянно ведется разъяснительная работа. Экономические причины для возможных забастовочных мероприятий отсутствуют», — сказал министр.

Лукашенко при этом отметил, что по итогам семи месяцев почти все отрасли промышленности добавили в темпах роста. «Следующий год — это начало новой пятилетки, чего бы нам ни стоило, надо напрячься и на финише добавить», — резюмировал он.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Они начались после объявления официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Тысячи работников главных промышленных предприятий страны присоединились к общенациональной забастовке, объявленной оппозицией. Лукашенко назвал локаут «ножом в спину» власти.