Лукашенко назвал последствия остановки БелАЗа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал последствия остановки производства на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ), передает БЕЛТА.

На совещании 27 августа он попросил министра промышленности доложить о ситуации на предприятии. «Что там на БелАЗе? Они [провокаторы] уже так паскудно себя ведут, — заявил Лукашенко. — Это вчера мы следили: белазовцы идут уставшие со смены домой, за проходную вышли, а они флаг растягивают и идут по бокам и делают картинку».

По мнению Лукашенко, такие акции не нужны рабочим. «Они же прекрасно понимают: остановится сегодня БелАЗ — и города не будет», — пояснил он.

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В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Лукашенко, баллотирующийся на шестой срок, набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые в первые дни жестко разгонялись.

Протестующих поддержали рабочие ряда крупных белорусских предприятий, объявившие забастовку. На заводах прошли митинги, начали формироваться стачечные комитеты. Лидер стачкома на Минском тракторном заводе (МТЗ), член президиума Координационного совета оппозиции Сергей Дылевский арестован на 10 суток.

Заместитель гендиректора «БелАЗа» Станислав Якубович заявил 26 августа, что предприятие работает в штатном режиме.