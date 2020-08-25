Одного из лидеров белорусской оппозиции арестовали на 10 суток

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции, лидер стачечного комитета Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский получил 10 суток ареста за организацию несанкционированной акции. Об этом сообщает «Sputnik Белоруссия» в своем Telegram-канале.

Суд Заводского района Минска принял соответствующее решение во время заседания в формате видеоконференции. Дылевский в это время находился на связи из центра изоляции правонарушителей на Окрестина.

Ранее 25 августа председатель Конституционного суда республики Петр Миклашевич назвал Координационный совет неконституционным органом.

19 августа Координационный совет объявил цели своей деятельности. В частности, оппозиция собирается добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью и проведения новых выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил совет в попытке захвата власти, назвав его участников бывшими «прикорытниками» и «откровенно отвязными нацистами». Вскоре по факту создания совета было возбуждено уголовное дело.

В Белоруссии третью неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а протестующими управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».