Тихановская заявила об отсутствии в Белоруссии антироссийской революции

Бывший кандидат в президент Белоруссии Светлана Тихановская заявила об отсутствии в стране антироссийской революции. Запись ее онлайн-выступления перед депутатами Европарламента доступна на YouTube.

«Революция в Белоруссии не является геополитической по своей природе. Она не является ни пророссийской, ни антироссийской. Также она не является революцией антиевропейского или проевропейского порядка. Это демократическая революция», — пояснила Тихановская.

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По ее словам, в Белоруссии происходит борьба народа за то, чтобы свободно выбирать своих лидеров и решать свою собственную судьбу. При этом экс-кандидат отметила, что Белоруссия является частью Европы с культурной, исторической и географической точек зрения.

Тихановская также заявила, что в Белоруссии началась мирная революция. «Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство», — пояснила экс-кандидат.

Она подчеркнула, что президентские выборы 9 августа были сфальсифицированы, голосование сопровождалось тысячами нарушений.

В Белоруссии третью неделю идут массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов.