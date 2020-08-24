Тихановская встретилась с первым замом госсекретаря США

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихоновская встретилась в Вильнюсе с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на штаб оппозиционерки.

Тихановская и Биган обсудили политический кризис в Белоруссии. Экс-кандидат поблагодарила США за поддержку белорусского народа, «который требует уважения к своему выбору», сказано в заявлении.

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Ранее сообщалось, что Биган посетит Литву и Россию для обсуждения ситуации в Белоруссии.

20 августа министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел с замгоссекретаря по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом телефонный разговор, в котором поблагодарил США за неизменную поддержку суверенитета и независимости республики.

В Белоруссии две недели продолжаются массовые протесты из-за президентских выборов, на которых, по официальным данным, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов. Сам Лукашенко утверждал, что за происходящим стоят США.