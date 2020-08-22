Замгоссекретаря США посетит Россию и Литву для обсуждения ситуации в Белоруссии

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган посетит Россию и Литву для обсуждения ситуации в Белоруссии. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

В ближайшие дни Биган отправится с визитом в Москву, откуда поедет в Вильнюс.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел телефонный разговор с замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом. Макей поблагодарил США за то, что они неизменно поддерживают суверенитет и независимость Белоруссии.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов. По всей стране вспыхнули массовые протесты, которые жестко разгонялись. Семь тысяч человек были арестованы, известно о четырех погибших.