Кандидат от Демократической партии США Джо Байден определил свою позицию по выборам в Белоруссии и призвал Вашингтон поддержать инициативу оппозиционного кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, которая настаивает на проведении повторного голосования в стране. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Отважные граждане Белоруссии демонстрируют, что их голоса не будут заглушены террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам. России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась — дело не в геополитике, а в праве выбирать своих лидеров», — написал политик.

Ранее Тихановская призвала Европу не признавать победу Александра Лукашенко на президентских выборах, согласно которым он набрал 80 процентов голосов.

11 августа Байден отреагировал на протесты в Белоруссии. Он напомнил, что демократия строится на концепции, согласно которой граждане имеют право избирать своих лидеров и иметь влияние на будущее своей страны. Бывший вице-президент США отметил, что после «авторитарного режима Александра Лукашенко в течение последних 26 лет» граждане Белоруссии требуют, чтобы их голоса были услышаны.

На территории республики больше недели проходят массовые протесты после проведения президентских выборов. Протестующие граждане не верят в победу Лукашенко, который, согласно данным Центризбиркома страны, был переизбран на шестой президентский срок.