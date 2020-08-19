Жириновский поставил на вхождение Белоруссии в состав России за пять месяцев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным о том, войдет ли Белоруссия в состав России до конца года, то есть в ближайшие пять месяцев. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что победитель спора получит ящик пива.

15 августа Жириновский назвал единственный путь, который, по его мнению, способен помочь президенту Белоруссии Александру Лукашенко, — это обращение за помощью к России. Он также рекомендовал Лукашенко задействовать «все наши договоры», активизировать работу спецслужб и принимать решения быстрее.

Ранее в августе политик допустил возможность военного мятежа в Белоруссии и побег Лукашенко из страны, как это сделал четвертый президент Украины Виктор Янукович.

В Белоруссии продолжаются массовые акции протеста, демонстранты требуют отставки Лукашенко и проведения честных выборов. Кроме того, граждане заявляют о насилии со стороны силовиков. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов. Евросоюз отказался признать его победу, Кремль, в свою очередь, поздравил Лукашенко с переизбранием.