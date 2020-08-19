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Белорусский комик рассказал об издевательствах силовиков над братом

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Фото: @vanya.usovich

Белорусский комик и бывший участник передачи Stand Up на ТНТ Иван Усович рассказал, что его брата четыре дня держали в изоляторе на улице Окрестина в Минске. В эфире KuJi Podcast стендапер сообщил об издевательствах силовиков республики над братом и другими гражданами.

По словам Усовича, 10 августа брат поехал на велосипеде в сторону акций протеста в центре столицы Белоруссии. «Когда увидел эти светошумовые гранаты и услышал выстрелы, то решил вернуться в сторону дома. Спросил у одного из военных или омоновца, как выехать, чтобы не угодить к ним», — пересказал ситуацию комик.

Он пояснил, что сразу после этого силовики задержали парня и четыре дня продержали его в изоляторе. Брата Усовича били и заставляли стоять по несколько часов на коленях. «Но он еще более менее отделался нормально, потому что решил, что сожмет зубы и будет терпеть. А всех, кто там издавал какие-то звуки или что-то говорил, всех жестко ******* (били)», — добавил стендапер.

По мнению Усовича, далеко не всех задержанных до сих пор отпустили, поскольку там содержатся сильно покалеченные люди, которых до сих пор боятся показывать общественности. «Там концлагерь был самый настоящий», — заключил комик.

На территории Белоруссии больше недели проходят массовые протесты после проведения президентских выборов. Согласно данным Центризбиркома страны, Александр Лукашенко переизбран на шестой президентский срок, за него проголосовало 80 процентов населения. Протестующие граждане не верят в его честную победу.

Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. В Бресте ОМОН стрелял на поражение боевыми патронами. Большинство задержанных на митингах протестующих отвозили в изолятор на улице Окрестина.

Находившиеся там люди позже массово жаловались на ужасные условия содержания, издевательства, избиения и угрозы совершения над ними противоправных действий. Многие публиковали фотографии различных травм, побоев и других повреждений из-за действий силовиков.

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