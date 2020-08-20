В Венесуэле нашли сходство с Белоруссией в протестах

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса встретился с послом Белоруссии в Боливарианской Республике Олегом Парфеновым и выразил поддержку действующим властям страны. Об этом сообщается в официальном коммюнике внешнеполитического ведомства Каракаса, передает РИА Новости.

По словам министра, Венесуэла и Белоруссия сталкиваются с «похожими атаками, которые повторяют один и тот же сценарий». Он подтвердил поддержку официального Минска со стороны правительства и президента Венесуэла в «эти трудные времена».

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В конце апреля 2019 года Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.

В Белоруссии уже вторую неделю проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.