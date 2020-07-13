В Евросоюзе рассмотрят признание Гуайдо президентом Венесуэлы

Министры иностранных дел стран Евросоюза рассмотрят вопрос о признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы на первой встрече после карантина. Об этом заявил глава МИД Словакии Игор Корчок, передает ТАСС.

«От имени правительства Словакии я проинформирую Совет ЕС, что мы приняли решение признать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Мы хотим способствовать движению к единству ЕС (в этом вопросе — прим. "Ленты. ру")», — приводит агентство слова дипломата.

Словакия вместе с Италией заблокировала это решение, когда оно предлагалось в феврале 2019 года. Весной 2020 года в стране сменилось правительство, и словацкий МИД возглавил бывший посол в Вашингтоне. Вскоре после этого позицию Словакии по вопросу Венесуэлы решили изменить.

2 июля стало известно, что Верховный суд Великобритании считает Гуайдо законным главой Венесуэлы. Исходя из этого, суд отказался передавать режиму действующего главы страны Николаса Мадуро более 930 миллионов долларов в золотых слитках, лежащих в Банке Англии.

В конце апреля 2019 года Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.

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