Мадуро передумал высылать из Венесуэлы представителя ЕС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро передумал высылать представителя ЕС из страны. Об этом сообщили в Евросоюзе, передает РИА Новости.

Принятое ранее решение признали недействительным. Представитель объединения сможет остаться в Каракасе и продолжить работу.

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29 июня Мадуро принял решение выслать из страны представителя ЕС Исабель Педросу. Причиной такого решения стали санкции со стороны объединения: ЕС внес в санкционный список 11 чиновников и парламентариев Венесуэлы за противодействие оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо и подрыв демократии в республике. Им запретили въезд в ЕС, а их счеты в европейских банках будут заморожены.

В конце апреля 2019 года Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.

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