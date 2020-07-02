Мадуро передумал высылать из Венесуэлы представителя ЕС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро передумал высылать представителя ЕС из страны. Об этом сообщили в Евросоюзе, передает РИА Новости.
Принятое ранее решение признали недействительным. Представитель объединения сможет остаться в Каракасе и продолжить работу.
29 июня Мадуро принял решение выслать из страны представителя ЕС Исабель Педросу. Причиной такого решения стали санкции со стороны объединения: ЕС внес в санкционный список 11 чиновников и парламентариев Венесуэлы за противодействие оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо и подрыв демократии в республике. Им запретили въезд в ЕС, а их счеты в европейских банках будут заморожены.
В конце апреля 2019 года Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.