Венесуэла назвала санкции ЕС ностальгией по колониализму

Санкции Евросоюза в отношении политических деятелей Венесуэлы свидетельствуют о приверженности объединения политике интервенционизма. С таким мнением выступил министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса в своем Twitter.
Он также назвал санкции ЕС ностальгией по колониализму, которая «ведет его в бездну отсутствия законности, преследования и агрессии» в отношении Венесуэлы. Арреаса подчеркнул, что республика оставляет за собой право на решительный ответ.
Ранее президент страны Николас Мадуро принял решение выслать представителя Евросоюза из Венесуэлы. Он потребовал от Европы проявлять уважение и также назвал ее политику колониальной.
Это стало ответом на то, что Евросоюз внес 11 чиновников и парламентариев Венесуэлы в санкционный список. Такое действие объяснили наказанием за противодействие оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо и «подрывом демократии» в стране. Им запрещен въезд на территорию объединения, и их счета в европейских банках будут заморожены.
В конце апреля 2019 года Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.