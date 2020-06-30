Венесуэла назвала санкции ЕС ностальгией по колониализму

Санкции Евросоюза в отношении политических деятелей Венесуэлы свидетельствуют о приверженности объединения политике интервенционизма. С таким мнением выступил министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса в своем Twitter.

Он также назвал санкции ЕС ностальгией по колониализму, которая «ведет его в бездну отсутствия законности, преследования и агрессии» в отношении Венесуэлы. Арреаса подчеркнул, что республика оставляет за собой право на решительный ответ.

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Ранее президент страны Николас Мадуро принял решение выслать представителя Евросоюза из Венесуэлы. Он потребовал от Европы проявлять уважение и также назвал ее политику колониальной.

Это стало ответом на то, что Евросоюз внес 11 чиновников и парламентариев Венесуэлы в санкционный список. Такое действие объяснили наказанием за противодействие оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо и «подрывом демократии» в стране. Им запрещен въезд на территорию объединения, и их счета в европейских банках будут заморожены.

В конце апреля 2019 года Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.

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