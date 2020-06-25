Мадуро отреагировал на возможность встречи с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро допускает возможность встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. О реакции лидера латиноамериканской страны рассказал глава МИД Хорхе Арреаса, передает РИА Новости со ссылкой на трансляцию канала «Россия 24».

«Президент Мадуро всегда открыт любым предложениям», — сказал глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы. Он добавил, что препятствия встрече двух лидеров чинят ультраправые республиканцы-ястребы из окружения Трампа. При этом Арреанса добавил, что в скором времени Мадуро надеется и на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

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22 июня президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с Мадуро. Американский лидер признался, что он не особенно сожалеет о том, что последовал совету своего бывшего советника Джона Болтона и поддержал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. При этом Трамп, по собственным словам, был против того, что происходило в Венесуэле.

В конце апреля 2019 года Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.

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