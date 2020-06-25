Венесуэла пригрозила США ответными мерами

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил об ответных мерах в отношении Вашингтона, если корабль военно-морского флота (ВМФ) США снова приблизится к побережью на расстоянии около 50 километров. Об этом в четверг, 25 июня, сообщает The New York Times.

По его словам, произошедшее можно считать провокацией. «Это пустая победа», — рассказал Лопес. При этом глава ведомства заявил, что к любым военным кораблям США, которые зашли в территориальные воды Венесуэлы, будут применяться ответные действия.

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Во вторник, 23 июня, американский ракетный эсминец USS Nitze («Нитце») провел операцию под названием «Свобода навигации» у побережья Венесуэлы и пересек ее пограничные территории. Южное командование вооруженных сил США опровергло заявления Лопеса и также рассказало, что так страна «пытается контролировать территории, которые не являются их частью».

Полковник армии США и представитель Южного командования Аманда Азубуйке пояснил, что так ВМФ обеспечивает свободу судоходства. «Этот регион ничем не отличается, и мы будем продолжать оспаривать чрезмерные претензии», — сказал Азубуйке в ответ на обвинения Венесуэлы.

Отмечается, что апреле США начали выполнять масштабные операции по борьбе с распространением наркотиков, перевезенных из Карибского бассейна и восточной части Тихого океана.

22 июня сообщалось, что президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Между тем американский президент не особо сожалеет о том, что последовал совету своего бывшего советника Джона Болтона и поддержал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

В апреле 2019 года Гуайдо призвал военных, а также все население к свержению президента страны Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». Однако на следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.

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