Появились данные об укрывшемся в Венесуэле Хафтаре

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар мог укрыться в Венесуэле. С таким заявлением выступил лидер оппозиции республики Хуан Гуайдо, его речь появилась на странице посольства Венесуэлы в США.

«Из Венесуэлы исходили попытки дестабилизации [ситуации] в некоторых странах региона. Я поднимаю тревогу, поскольку это касается каждой страны», — заявил он. Оппозиционер считает, что главу ЛНА укрывает президент страны Николас Мадуро.

7 июня Гуайдо утверждал, что в столице Венесуэлы Каракасе приземлился самолет, где якобы находился Хафтар.

Обстановка в Ливии обострилась после того, как в апреле ЛНА заявила о принятии на себя власти в стране. В настоящее время армия Хафтара борется с силами правительства национального согласия (ПНС) и терпит поражение: международно признанные власти уже отбросили бойцов ЛНА от столицы страны. После этого было объявлено о восстановлении полного контроля правительства над административными границами Триполи.

В конце апреля 2019 года лидер оппозиции Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.

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