Франция опровергла информацию об укрывшемся в посольстве Гуайдо

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо не находится в посольстве Франции в Каракасе. Об этом официально заявило французское министерство иностранных дел, сообщает агентство Reuters.

«Господин Хуан Гуайдо не находится во французском посольстве в Каракасе. Мы неоднократно подтверждали это венесуэльским властям», — заявила представитель МИД Франции Агнес фон дер Мюль.

Глава венесуэльского дипломатического ведомства Хорге Арреаза ранее 5 июня призвал французские власти выдать Венесуэле «беглеца от правосудия».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее намекал на местонахождение Гуайдо. Тот отверг слухи о том, что он находится в посольстве, и заявил, что он «всегда с народом, где бы ни был».

8 мая сообщалось, что венесуэльская оппозиция подписала контракт на 212 миллионов долларов с американской частной военной компанией (ЧВК) Silvercorp. По договору наемники должны были свергнуть Мадуро и помочь установить в стране новую власть. Гуайдо открестился от своего участия в этой сделке.

В конце апреля 2019 года лидер оппозиции Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.

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