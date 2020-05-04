Глава американской ЧВК заявил о новой операции по свержению Мадуро

Бывший боец сил специального назначения армии США и действующий глава ЧВК SILVERCORP Джордан Гудро заявил, что в воскресенье, 3 мая, инициировал операцию по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает The New York Times.

По его словам, он направил несколько групп наемников в Венесуэлу, но они были схвачены. В сеть попали кадры снаряжения бойцов и договор об оказании военной поддержки переворота между ЧВК и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо на сумму 213 миллионов долларов. Комментариев Гуайдо на момент публикации издания не было, однако ранее он заявлял, что не подписывал никаких контрактов о военной поддержке.

AP опубликовало расследование, в котором говорится, что Гудро работал с отставным генералом армии Венесуэлы Хавьером Ньето над обучением дезертиров в секретных лагерях в Колумбии. Их целью была организация трансграничного рейда, который должен был завершиться арестом Мадуро. Однако с самого начала у армии не было поддержки и финансирования со стороны правительства США.

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После публикации совместного видео из неизвестного места, на котором Гудро и Ньето говорят, что запустили операцию под названием «Гидеон», они отказались давать комментарии журналистам. В ролике Гудро сообщает, что его подразделения активировались на юге, западе и востоке Венесуэлы. По его словам, бойцы действуют под командованием капитана Антонио Секеа, который участвовал в восстании против Мадуро год назад.

Гудро отметил, что надеется в ближайшее время присоединиться к мятежникам и призвал последовать его примеру венесуэльцев. При этом каких-либо подтверждений или признаков боевых действий в стране не было.

Вашингтон и ЦРУ отрицают свое участие в организации провального свержения и какую-либо поддержку действий Гудро. По словам представителя Госдепартамента США, режим Мадуро использует дезинформацию, чтобы сместить акцент с неумелого управления страной.

В конце апреля 2019 года лидер оппозиции Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.

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