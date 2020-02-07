Лавров прокомментировал угрозы США по Венесуэле

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал планы Вашингтона противостоять Москве из-за сотрудничества с правительством Венесуэлы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Я слышал очередные угрозы из Вашингтона — наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли», — отметил Лавров. Он добавил, что политика США в отношении стран Латинской Америки оскорбительна.

Заявление российского министра стало ответом на слова спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса. Тот прокомментировал ситуацию в Венесуэле и ее отношения с Москвой, передает Reuters. «Русские скоро могут обнаружить, что их продолжающаяся поддержка [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро больше не будет проходить бесследно», — указал Абрамс.

30 апреля 2019 года Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Россия поддержала действующего президента, США признали легитимность Гуайдо.

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