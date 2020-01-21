США вспомнили план борьбы с СССР для ухода Мадуро

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал о реализации американского плана по уходу президента Венесуэлы Николаса Мадуро с правящего поста. Об этом сообщает Caracol.

Отмечается, что глава Госдепа, говоря об эффективности нынешней стратегии Вашингтона в отношении Каракаса, вспомнил опыт борьбы с СССР. «Я помню как [Джеймс] Бейкер, бывший госсекретарь США, рассказывал, что до распада Советского Союза никто не верил, что стратегия работает. А она сработала», — отметил Помпео.

По его словам, нынешняя цель Вашингтона — добиться отставки действующего президента Венесуэлы Мадуро, после чего обеспечить проведение там свободных выборов. Помпео также упомянул о встрече с лидером местной оппозиции и спикером парламента Хуаном Гуйадо, который рассказал о террористической угрозе его стране.

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30 апреля 2019 года Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась год назад, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента.

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