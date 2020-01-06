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Гуайдо вернули пост руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы

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Хуан Гуайдо
Хуан Гуайдо

Сторонники лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо заявили, что он останется на своем посту спикера парламента. Об этом сообщила Национальная ассамблея Венесуэлы в своем Twitter-аккаунте.

«Несмотря на разногласия и угрозы, единство и национальные интересы победили», — сказано в сообщении. Кандидатуру Гуайдо поддержали 100 парламентариев из 167.

Ранее политический оппонент Гуайдо, депутат Луис Парра объявил себя руководителем Национальной ассамблеи. Прежнего руководства парламента не было на заседании, а сторонники Гуайдо пытались сорвать заседание, требуя отмены голосования. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к голосованию несостоятельны.

В январе 2019 года в Венесуэле началась волна массовых протестов Гуайдо, провозгласившим себя временным президентом. США, большинство европейских и латиноамериканских стран признали его законным главой государства. Поддержку действующей власти выразили Россия, Куба и еще несколько стран.

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