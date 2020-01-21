Россия оправдала законы Госдумы словами Помпео о смене власти

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова нашла оправдание законам, которые были приняты в последние годы Госдумой, в словах госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле. Соответствующий пост появился в Facebook.

«Вот вам, товарищи, и международное право в исполнении Вашингтона. Мы услышали прямое признание госсекретаря США в реализации его страной кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах. По сути, Майк Помпео двумя фразами подвел доказательную базу под принятые в России закон об иностранных агентах, суверенном интернете и так далее», — отметила дипломат.

Захарова также выразила мнение, что США никогда не оставляли политику смены режимов. «Через мягкую силу или путем провокаций и государственных переворотов — это решается в каждом случае по-разному», — заключила она. Дипломат добавила, что в качестве формирования нужной внутренней политики Вашингтон использует инструмент под названием «демократия».

Материалы по теме «Почему Россия вкладывает деньги в Венесуэлу, а не в Сибирь?» Николас Мадуро — неудачник и проблемный союзник. Но дружба с ним сулит миллиарды

Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал о реализации американского плана по уходу президента Венесуэлы Николаса Мадуро с правящего поста. Глава Госдепа, говоря об эффективности нынешней стратегии Вашингтона в отношении Каракаса, вспомнил опыт борьбы с СССР. «Я помню как [Джеймс] Бейкер, бывший госсекретарь США, рассказывал, что до распада Советского Союза никто не верил, что стратегия работает. А она сработала», — отметил Помпео.

В ноябре прошлого года Госдума приняла закон, который в числе прочего позволит наделять физических лиц статусом иностранного агента. Закон действует в отношении физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. Кроме того, СМИ, признанные иностранными агентами, для работы в России обязаны учредить российское юрлицо в статусе иноагента.

С 1 ноября 2019 года в России также действует закон о надежной работе Рунета, подразумевающий создание дублирующей инфраструктуры интернета. По словам властей, проект призван защитить Россию в случае угроз извне. За координацию инфраструктуры отвечает Роскомнадзор. Из бюджета на реализацию направят 30 миллиардов рублей.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru