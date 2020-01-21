Мир
 
Последние новости
Стала известна судьба Виталия Мутко
В России сменится министр просвещения
Бывших спецпредставителей США и ОБСЕ обвинили в поддержке Украины за деньги
Вице-премьеру из правительства Медведева укажут на выход
Сотрудник ДПС залил виски в служебную машину и остался без работы
Российской банде киллеров вынесли приговор
В Иране предложили три миллиона долларов за голову Трампа
Американская певица снялась в прозрачном кружевном боди
Московский таксист отомстил отказавшему ему в сексе иностранцу
Гуф попросил у основателя «Антидилера» травки
Новости партнеров

Россия оправдала законы Госдумы словами Помпео о смене власти

Перейти в «Мою Ленту»
Мария Захарова
Мария Захарова

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова нашла оправдание законам, которые были приняты в последние годы Госдумой, в словах госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле. Соответствующий пост появился в Facebook.

«Вот вам, товарищи, и международное право в исполнении Вашингтона. Мы услышали прямое признание госсекретаря США в реализации его страной кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах. По сути, Майк Помпео двумя фразами подвел доказательную базу под принятые в России закон об иностранных агентах, суверенном интернете и так далее», — отметила дипломат.

Захарова также выразила мнение, что США никогда не оставляли политику смены режимов. «Через мягкую силу или путем провокаций и государственных переворотов — это решается в каждом случае по-разному», — заключила она. Дипломат добавила, что в качестве формирования нужной внутренней политики Вашингтон использует инструмент под названием «демократия».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал о реализации американского плана по уходу президента Венесуэлы Николаса Мадуро с правящего поста. Глава Госдепа, говоря об эффективности нынешней стратегии Вашингтона в отношении Каракаса, вспомнил опыт борьбы с СССР. «Я помню как [Джеймс] Бейкер, бывший госсекретарь США, рассказывал, что до распада Советского Союза никто не верил, что стратегия работает. А она сработала», — отметил Помпео.

В ноябре прошлого года Госдума приняла закон, который в числе прочего позволит наделять физических лиц статусом иностранного агента. Закон действует в отношении физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа. Кроме того, СМИ, признанные иностранными агентами, для работы в России обязаны учредить российское юрлицо в статусе иноагента.

С 1 ноября 2019 года в России также действует закон о надежной работе Рунета, подразумевающий создание дублирующей инфраструктуры интернета. По словам властей, проект призван защитить Россию в случае угроз извне. За координацию инфраструктуры отвечает Роскомнадзор. Из бюджета на реализацию направят 30 миллиардов рублей.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
***

Обратная связь с отделом «Мир»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru
Предыстория: США вспомнили план борьбы с СССР для ухода Мадуро
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США вспомнили план борьбы с СССР для ухода Мадуро
Путин исключил отключение России от мирового интернета
Европарламент призвал Россию отменить закон об иноагентах
Другие материалы рубрики
Мир00:0117 января
Кабус бен Саид Аль Саид

Арабский чудотворец

Султан Омана сверг отца и променял роскошь на труд. За 50 лет он превратил колонию в богатую страну
14:00Сегодня

В Иране предложили три миллиона долларов за голову Трампа

12:19Сегодня

Россия и Израиль обсудили помилование осужденной за гашиш девушки

11:21Сегодня

США вспомнили план борьбы с СССР для ухода Мадуро

Мир00:0415 января

Африканские страсти

Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?
10:27Сегодня

Китай вынес приговор бывшему главе Интерпола за коррупцию

09:28Сегодня

Британия оправдалась за внесение украинского трезубца в экстремистский список

08:40Сегодня

Увеличилось число погибших от смертельного китайского вируса

Мир00:0113 января

Китай, уходи!

На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
06:04Сегодня

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

03:52Сегодня

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

02:13Сегодня

Назван новый лидер «Исламского государства»

Россия
Россиянку били и изгоняли из нее джинна из-за нетрадиционной ориентации
«Я больше не могу терпеть эту боль. Мы же люди»
Российская семья мучительно умирает от редкой болезни. Почему врачам запрещают их лечить?
Россиянин несколько лет избивал пасынка и ставил его коленями на макароны
Пять человек погибли при прорыве трубы с кипятком в хостеле
Люди прыгали по кипятку, но спаслись не все. Среди погибших в Перми есть ребенок
На обсуждение плана Путина по изменению Конституции дали один день
Лаврентий Берия с дочерью Иосифа Сталина Светланой«Кто-то шепотом сказал: Сталин едет»
Берия, Сталин и 1937 год глазами свидетеля эпохи
В российском регионе женщинам запретили посещать бассейн
Все материалы
Мир
«Это трудно, но весело»
Маленькая филиппинская деревня уходит под воду. Почему ее жители отказываются уезжать?
В Иране предложили три миллиона долларов за голову Трампа
Кабус бен Саид Аль СаидАрабский чудотворец
Султан Омана сверг отца и променял роскошь на труд. За 50 лет он превратил колонию в богатую страну
Россия оправдала законы Госдумы словами Помпео о смене власти
Африканские страсти
Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?
Россия и Израиль обсудили помилование осужденной за гашиш девушки
Кимы, бомбы и террор
Тайны Северной и Южной Кореи от Константина Асмолова
Все материалы
Бывший СССР
Белоруссия предложила России сотрудничество в космической сфере
«Они расчищали себе путь огнем»
30 лет назад советские войска заняли Баку. Что стояло за операцией, которая унесла десятки жизней?
Раскрыта стоимость новогоднего отдыха Зеленского в Омане
Алексей ГончарукПремьер-министр Украины ушел в отставку
Поводом стал скандал с прослушкой правительства
Узбекистан определил статус страны в ЕАЭС
«Я выбью из тебя веру»
Ожоги, изнасилования и пытки. Как белорусская милиция безнаказанно истязает людей
На Украине сократят число депутатов
Все материалы
Экономика
Назван лучший бородинский хлеб
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Главная экономика Европы затормозилась
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
Посуда из IKEA оказалась токсичной
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
Российский олигарх создаст свой Amazon
Все материалы
Силовые структуры
Следственный комитет показал залитый кипятком хостел после гибели людей
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
На его место придет генерал из Следственного комитета
Пенсионер выстрелил в голову российскому школьнику
Александр Пичушкин«Моя рука хорошо помнит молоток»
Битцевский маньяк подражал Чикатило и держал в страхе москвичей. От его рук погибли 49 человек
Задержание спецназом группировки вора в законе Тахи попало на видео
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Путин предложил сменить генпрокурора
Все материалы
Наука и техника
«Российский Falcon 9» станет тяжелым
Кадр из фильма «Союз спасения»«Мало кто верил, что царь решится их повесить»
Чего на самом деле добивались декабристы и почему они проиграли
Huawei получит российскую операционную систему
«Понятия единого народа не существовало»
Союз с Россией помог Украине выжить. Но за это пришлось платить столетиями
НАТО по-новому «оголит» Россию
«Время паниковать»
 
Huawei нашла замену картам Google
Все материалы
Спорт
Уткин связал переход Кокорина с решением руководства «Зенита» «загнобить» игрока
Битая десятка
Реванш «Ливерпуля» и массовый провал лидеров чемпионата — главные события тура АПЛ
Тренер Макгрегора назвал желаемого соперника
Волчья тропа для Клоппа
На чем можно заработать в 24-м туре АПЛ
Названа сборная 23-го тура АПЛ
«Обе команды лихорадит»
«Челси» — «Арсенал»: где и когда смотреть видеотрансляцию, на что делать ставки, прогнозы букмекеров
Гол Салаха признан лучшим в 23-м туре АПЛ
Все материалы
Культура
Гуф попросил у основателя «Антидилера» травки
«Хотели бы отправиться всей съемочной группой в 1929-й»
Коммунисты, техно и секс-клубы: как выглядел Берлин до нацистов по версии Тома Тыквера
Россия отказалась вернуть Польше вывезенные во Вторую мировую войну картины
«До нас шоу-бизнеса в России не было»
Кто и как создал на обломках СССР музыкальную индустрию и сделал ее интересной Западу
Волочкова объявила о свадьбе
«Он был Стивеном Кингом своей эпохи»
Как великий Конан Дойль расследовал настоящие преступления и зарабатывал состояние
Дэвид Линч неожиданно для всех выпустил фильм
Все материалы
Интернет и СМИ
Сбербанк пережил самую мощную DDoS-атаку в своей истории
«Более молодая и сексуальная версия меня»
Звезда TikTok заработал на фанатах миллионы и исчез. Чтобы вернуться, ему пришлось сменить личность
Мужчина притворился эскортницей ради шутки и прославился
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
Сын разбирал вещи покойной матери и случайно узнал ее интимные секреты
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Работник аэропорта случайно потрогал девушку за грудь и нашел свою любовь
Все материалы
Ценности
Американская певица снялась в прозрачном кружевном боди
Немецкие страсти
БДСМ, пришельцы и полуголые невесты: как прошла неделя моды в Берлине
Названа самая популярная обувь 2020 года
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Популярная плюс-сайз-модель родила первенца
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Джиджи Хадид снялась в прозрачных приспущенных штанах для российского Vogue
Все материалы
Путешествия
Московский таксист отомстил отказавшему ему в сексе иностранцу
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
Перечислены самые странные изъятые у туристов в аэропортах вещи
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»
Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
Перелеты из России резко подешевели
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
Названы самые безопасные для российских туристов страны
Все материалы
Из жизни
Болельщик попался на измене с любовницей на футбольном матче
«Они считают, что в России очень холодно и хорошие пенсии»
История россиянина, который переехал во Вьетнам и увидел его темную сторону
Домашняя кошка два дня терроризировала россиянку и не выпускала ее из кухни
«Быстрее уже невозможно»
В самой незаконной гонке США не дают призов. Но ради победы в ней сорвиголовы готовы рискнуть жизнью
Пять львов обрекли на голодную смерть в зоопарке
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Прихоть жены обернулась для мужа выигрышем в полмиллиона долларов
Все материалы
Названы цены на «красивые» номера в России
Дакар-2020 через объективы лучших раллийных фотографов
Главный внедорожный марафон планеты в самых ярких снимках
В гараже нашли забытый на 30 лет новый мотоцикл «Ява»
История Волги ГАЗ-3111
Двадцать лет назад начали выпускать российский бизнес-седан, который так и не «взлетел»
Названа стоимость «антарктического» UAZ Patriot
Хватает ли Audi A6 четырех цилиндров?
Знакомимся с самой бюджетной (пока что) модификацией бизнес-седана
В 2021 году в России появится новый способ оформления ДТП
Все материалы
Дом
В России построят мегахрам
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Россияне пожаловались на уборку воображаемого снега
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
В Италии началась распродажа домов по 1 евро
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Названа самая дорогая недвижимость России
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы