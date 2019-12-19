Путин исключил отключение России от мирового интернета

У российских властей нет планов отключать граждан страны от мирового интернета. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что принятый законопроект о надежной работе Рунета позволит сделать так, чтобы «интернет не был отрезан от нас». «Мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать», — подчеркнул российский лидер, исключив такой ход событий.

«Свободный интернет и суверенный интернет не противоречат друг другу. Закон направлен только на одно — не допустить негативных последствий с возможным отключением мировой сети», — заявил президент. Так он ответил на вопрос журналистки «Ведомостей» Светланы Бочаровой.

В октябре замглавы российского Минкомсвязи Алексей Волин заявлял, что интернет в России не будет развиваться по китайскому пути и подчеркивал, что «технологическая изоляция интернета — это очень дорогое удовольствие». Чиновник выразил сомнения в экономической целесообразности изоляции Рунета.

С 1 ноября в России действует закон о надежной работе Рунета, подразумевающий создание дублирующей инфраструктуры интернета. По словам властей, проект призван защитить Россию в случае угроз извне. За координацию инфраструктуры отвечает Роскомнадзор. Из бюджета на реализацию направят 30 миллиардов рублей.

Также в России, согласно постановлению правительства, должны проводиться ежегодные учения для проверки надежности работы сети. По предварительной информации, ближайшее тестирование запланировано на 23 декабря 2019 года.

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