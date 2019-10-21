Раскрыты детали учений по обеспечению надежности Рунета

Правительство России утвердило положение об учениях по надежному Рунету. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации

В документе указано, что организация и проведение учений осуществляются не реже одного раза в год на основании утвержденного Минкомсвязи плана проведения учений, согласованного с ФСБ, Минобороны, ФСО, МЧС и ФСТЭК (Федеральной службой по техническому и экспортному контролю).

Законопроект о надежной работе Рунета предполагает создание дублирующей инфраструктуры интернета. За координацию проекта отвечает Роскомнадзор. Президент России Владимир Путин подписал закон 1 мая. Закон вступит в силу с 1 ноября.

На реализацию проекта из бюджета выделят 30 миллиардов рублей. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявлял, что Россия не будет отключаться от мирового интернета, а закон является вынужденной мерой из-за наличия опасности отключения России от интернета извне.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!