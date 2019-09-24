Российские операторы связи приготовились противостоять интернет-угрозам извне

Операторы связи начали устанавливать оборудование, необходимое для реализации закона о надежном Рунете, с помощью которого интернет в России намерены защитить от внешних угроз. Об этом в ходе форума «Спектр-2019» заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, передает ТАСС.

«В настоящее время осуществляется монтаж оборудования на сетях основных операторов связи, и мы с конца сентября в течение нескольких недель будем его тестировать», — сказал руководитель ведомства.

По его словам, сначала будет проводиться техническая проверка: изучение влияния на трафик, все ли сервисы работают успешно. «Потом уже протестируем его в боевом режиме», — добавил глава Роскомнадзора. Жаров подчеркнул, что расскажет о результатах после завершения эксперимента.

Тест проводится в одном регионе России, но о каком именно субъекте идет речь не говорится. Жаров также рассказал, что работа над созданием центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования идет в плановом режиме.

Ранее Reuters сообщало о планах по проведению такой проверки. По данным источников агентства, оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов проверят на интернет-пользователях Тюмени.

Утверждалось, что тестирование будет проводиться на реальных пользователях с применением оборудования компании «РДП.ру», 15 процентов которого принадлежат «Ростелекому».

Законопроект о надежной работе Рунета подразумевает создание дублирующей инфраструктуры интернета. За координацию проекта отвечает Роскомнадзор. Президент России Владимир Путин подписал закон 1 мая 2019 года.

На реализацию проекта из бюджета выделят 30 миллиардов рублей. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявлял, что Россия не будет отключаться от мирового интернета.

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