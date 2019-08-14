В России предсказали ликвидацию анонимности в интернете

Пользователи интернета в будущем будут лишены анонимности, все их устройства для входа будут идентифицироваться. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов.

Об уходе от анонимности замсекретаря заявил после того, как назвал сложность определения источника атаки одной из основных проблем в противодействии компьютерным атакам. «Решение этой проблемы лежит в плоскости снижения анонимности глобального информационного пространства. Полагаем, что в результате человечество придет к обязательной идентификации устройств, подключаемых к мировой сети связи», — подчеркнул Храмов.

По его мнению, устранение анонимности позволит «уполномоченным структурам суверенного государства» более эффективно бороться с «противоправными деяниями в информационной сфере».

1 мая президент России Владимир Путин подписал законопроект о надежной работе Рунета. Закон вступит в силу 1 ноября 2019 года. За координацию инфраструктуры будет отвечать Роскомнадзор. Для его исполнения в России создадут дублирующую инфраструктуру интернета.

Вице-премьер Максим Акимов заявлял, что принятый закон будет использоваться только для защиты Рунета от внешних угроз. Секретарь Совбеза Николай Патрушев заверил, что Россия не станет отключаться от мирового интернета в связи с принятием законопроекта.

В мае 2017-го Путин подписал указ против анонимности в сети и об урегулировании похожих на СМИ сервисов. В тексте документа предлагается принять меры, исключающие анонимность пользователей сети и их «безответственность и безнаказанность».

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