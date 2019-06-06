Власти открестились от «суверенного рунета»

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти России не собираются создавать «суверенный интернет», передает «Интерфакс». По его словам, принятый закон о надежном интернете будет использоваться для активной защиты Рунета от внешних угроз.

«Суверенного интернета не будет. Мы не собираемся делать суверенный интернет», — сказал Акимов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

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Чиновник подчеркнул, что власти собираются «активно защищать Россию от внешних угроз или потенциальных угроз» в связи с изменением международной обстановки.

Законопроект о надежной работе Рунета вступит в силу 1 ноября 2019 года. За координацию инфраструктуры будет отвечать Роскомнадзор. Президент России Владимир Путин подписал закон 1 мая.

Для его исполнения в России создадут дублирующую инфраструктуру. Информацию станут шифровать с помощью отечественных средств криптографии. На реализацию проекта из бюджета выделят 30 миллиардов рублей. Авторы инициативы — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев ранее заявлял, что Россия не будет отключаться от мирового интернета. По его словам, законопроект является вынужденной мерой из-за наличия опасности отключения России от интернета извне.

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