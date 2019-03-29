Медведев исключил «китайский сценарий» в российском интернете

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил «китайский сценарий» в отношении российского сегмента интернета. Об этом он сказал в прямом эфире #VKLive, трансляция ведется во «ВКонтакте».

«Мы не стремимся к такому регулированию. Никакого файрвола здесь не возникает», — сказал Медведев. Так он прокомментировал законопроект об устойчивом Рунете.

Премьер подчеркнул, что в России не будет такого регулирования, как в Китае. «И я даже скажу больше: и в Китае это регулирование зачастую не приносит тех результатов, на которые это регулирование было изначально ориентировано», — добавил глава правительства.

Законопроект об автономном интернете или о защите Рунета был одобрен Госдумой в первом чтении 12 февраля 2019 года. Его необходимость объясняли стремлением защититься от внешних угроз. Закон предполагает создание инфраструктуры, которая сможет обеспечить автономную работу Рунета на случай отключения российских операторов связи от глобальной сети.

При этом секретарь Совета безопасности Николай Патрушев ранее заявлял, что Россия не собирается отключаться от интернета, а законопроект является вынужденной мерой из-за угрозы отключения России от интернета извне.

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