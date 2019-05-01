Путин подписал закон о надежном интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Совет Федерации одобрил этот закон 22 апреля, депутаты Госдумы — 16-го.

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На реализацию закона из бюджета выделят 30 миллиардов рублей. Информацию, передаваемую в Рунете, станут шифровать с помощью отечественных средств криптографии. За координацию инфраструктуры будет отвечать Роскомнадзор.

Авторы инициативы — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой. Она стала ответной мерой на американскую стратегию национальной кибербезопасности. В ней Россия называлась в числе стран, организующих кибератаки.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в марте заявлял, что Россия не собирается отключаться от мирового интернета, а законопроект является вынужденной мерой из-за угрозы отключения страны от интернета извне.

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