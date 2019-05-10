Артемий Лебедев отреагировал на закон о надежном рунете

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев прокомментировал принятие закона о надежном интернете в России. Свои мысли по этому поводу он изложил на канале в YouTube.

Лебедев читает, что назвать этот документ «законом об изоляции» нельзя. По его словам, речь идет о «обеспечении автономной работы Рунета в случае какой-либо глобальной проблемы». «Понятно, что этот закон придумал какой-то умный человек, который заранее спрогнозировал, что вообще может быть. Он подстелил соломку на тот случай, если подует ветер и нам придется упасть», — сказал Лебедев, подчеркнув, что с точки зрения управления это было абсолютно адекватным решением.

Материалы по теме Если завтра Рунет Хотят ли власти превратить российский интернет в изолированную сеть

Президент России Владимир Путин подписал закон о надежном интернете 1 мая. Для его реализаци создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам. Из бюджета на эти цели выделено 30 миллиардов рублей.

Совет Федерации одобрил этот закон 22 апреля, депутаты Госдумы — 16-го.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!