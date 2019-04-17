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Рунет стали атаковать в два раза интенсивнее

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Число кибератак в России в 2018 году году увеличилось почти в два раза. Об этом сообщил вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов, передает «Интерфакс».

«Это атаки, носящие как массовый характер, так и целевые таргетированные атаки, направленные на получение денег», — уточнил он во время выступления на «РИФ+КИБ 2019».

В 2018 году специалисты компании зафиксировали крупнейшую за последние годы DDos-атаку размером 450 гигабит в секунду.

На сегодняшний день 75 процентов кибератак затрагивают финансовые организации, интернет-торговлю, игровой бизнес. В последнее время целью атак становятся инфраструктурные объекты, отметил Ляпунов.

«За последние полтора года мы увидели очень серьезную тенденцию: сейчас достаточное количество целевых атак, направленных на критическую информационную инфраструктуру (системы управления опасными производствами, системы жизнеобеспечения, системы госуправления). Возник термин политически мотивированных атак. (...) Цель атакующих — это получение контроля и точки присутствия в этой критической информационной инфраструктуре», — сказал Ляпунов.

Кибератаки продолжились с в 2019 году. В частности, была зафиксирована крупная фишинговая атака, источником которой стал интернет вещей, а именно смарт-телевизоры и домашние маршрутизаторы. В результате анализа, который провел «Ростелеком», оказалось, что все приложения по продаже услуг, будь то доставка еды, каршеринг или фэшн-ритейл, не способны защититься об кибернападения. Ляпунов пришел к выводу, что на сегодняшний день весь онлайн-бизнес на 100 процентов уязвим. «Никто не тратит усилий на то, чтобы анализировать, выявлять уязвимости в своих приложениях, защищать пользовательские данные», — посетовал топ-менеджер.

По его подсчетам, бюджет российского сегмента даркнета, «российских группировок хакеров», превышает 2 миллиарда рублей.

«Это большая индустрия, это уже перешло из разряда каких-то хулиганов, уже та самая темная сторона является серьезным, хорошо структурированным и хорошо работающим бизнесом, с большим объемом инвестиций», — отметил вице-президент компании.

1 ноября в России вступит в силу закон о надежном интернете. В рамках его реализации будет создана дублирующая инфраструктура, призванная защитить страну в случае угроз извне. На исполнение проекта из бюджета выделят 30 миллиардов рублей.

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