Госдума приняла закон о надежном интернете

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о надежной работе Рунета, передает РИА Новости.

11 апреля законопроект о надежном Рунете прошел второе чтение в Госдуме. Ко второму чтению в текст было внесено 27 поправок. Первое чтение документ прошел 12 февраля 2019 года.

В рамках реализации законопроекта в России будет создана дублирующая инфраструктура, устойчивая к внешним угрозам. Планируется, что информация, передаваемая в Рунете, будет шифроваться с помощью отечественных средств криптографии. Для реализации проекта потребуется 30 миллиардов рублей из бюджета.

Авторы инициативы — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. По их словам, такая мера необходима для защиты структуры от внешних угроз. За координацию инфраструктуры будет отвечать Роскомнадзор. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев ранее заявлял, что Россия не собирается отключаться от интернета, а законопроект является вынужденной мерой из-за угрозы отключения России от интернета извне. Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключал «китайский сценарий» в отношении российского сегмента интернета.

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