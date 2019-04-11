Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении

Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме. Об этом сообщает ТАСС.

Ко второму чтению в текст было внесено 27 поправок. Большинство из них оговаривают различные полномочия, которыми наделят государственные ведомства. За координацию инфраструктуры будет отвечать Роскомнадзор.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года.

Материалы по теме Если завтра Рунет Хотят ли власти превратить российский интернет в изолированную сеть

Во исполнение закона в России будет создана дублирующая инфраструктура, устойчивая к внешним угрозам. Планируется, что информация, передаваемая в Рунете, будет шифроваться с помощью отечественных средств криптографии. Воплощение проекта обойдется бюджету в 30 миллиардов рублей.

Авторы инициативы — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. По их словам, такая мера необходима для защиты структуры от внешних угроз. Законопроект стал ответом на американскую стратегию национальной кибербезопасности, где Россия называлась в числе стран-организаторов хакерских атак.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!